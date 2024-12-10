البيت الأبيض: أميركا على اتصال وثيق مع إسرائيل والمعارضة السورية وتركيا

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، أن "المسؤولين الأميركيين يجرون اتصالات وثيقة مع جماعات المعارضة السورية والمسؤولين الإسرائيليين في ظل تطور الأوضاع". كذلك أعلن كيربي أن "الولايات المتحدة على اتصال وثيق مع تركيا بشأن انسحاب قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن من منبج في شمال سوريا بعد تقدم جماعات معارضة مسلحة مدعومة من أنقرة".

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