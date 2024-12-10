بلينكن: يجب أن يؤدي الانتقال السياسي في سوريا إلى حكم غير طائفي

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن "الولايات المتحدة تدعم عملية الانتقال السياسي في سوريا دعما تاما، وتريد أن تؤدي العملية إلى حكم جدير بالثقة وشامل وغير طائفي يتوافق مع المعايير الدولية للشفافية والمساءلة".

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