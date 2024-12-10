اشار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الى أن تل أبيب تسعى إلى إقامة علاقات سليمة مع النظام الجديد في سوريا، محذرا من السماح لإيران بالتواجد في الجمهورية العربية السورية.
ولفت نتانياهو في تصريح مصور، الى اننا نريد علاقات سليمة مع النظام الجديد في سوريا، ولكن في حال سمح هذا النظام لإيران بالتواجد في سوريا ونقل السلاح لحزب الله فإن هذا النظام سيدفع ثمنا باهظا.
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: إذا سمح النظام الجديد في سوريا لإيران بالعودة للانتشار أو نقل أسلحة لحزب الله سنرد بقوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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