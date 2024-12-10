الأبيض تسلم من دولة تشيكيا هبة معدات طبية خاصّة بعناية الأطفال مقدمة إلى مستشفى بيروت الحكومي الجامعي - الكرنتينا

تلقى مستشفى بيروت الحكومي الجامعي - الكرنتينا هبة معدات طبية أساسية لوحدة العناية المركزة لحديثي الولادة مقدمة من الدولة التشيكية. وتسلم الهبة وزير الصحة العامة فراس الأبيض بحضور سفير تشيكيا في لبنان السيد جيري دوليزيل ورئيس مجلس ادارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي- الكرنتينا الدكتور ميشال الاشقر. وبحسب وزارة الصحة، تهدف هذه التكنولوجيا الطبية الحديثة المقدّمة إلى تعزيز رعاية الأطفال حديثي الولادة في المستشفى، مما يضمن نتائج صحية أفضل لحديثي الولادة الذين يحتاجون إلى رعاية طبية حرجة.

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