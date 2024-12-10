منير عقيقي: ما حصل في بلدنا وما يجري حولنا انذاران لنستيقظ من سباتنا ونبني بلدنا من جديد انه خيار لا تتأخروا بالقرار

قدم رئيس تحرير مجلة الأمن العام العميد المتقاعد منير عقيقي في تصريح له، وجهة نظر وجدانية مع اقتراب عيد الميلاد المجيد، وقال: "ما هذا اللبنان العظيم، اللبنان الكبير، واللبنان الجوهرة في هذا المشرق وفي العالم. كل يوم يؤكد للعالم انه بلد الحرية، لكن للأسف الحرية المجبولة بالفوضى. انه ملجأ المظلومين والمضطهدين في العالمين القريب والبعيد، لكن سلطته للأسف لا تعرف كيف تنظم وجودهم".

ولفت عقيقي الى انه موطن الانسانية والقداسة والحضارة والثقافة، لكن الكثير من شعبه ومسؤوليه يمارسون التديّن ولا يعرفون الايمان. يدّعون الثقافة ولا يحولونها الى معرفة، يزايدون على بعضهم بالحضارة لكن منطق الثأر والجهل والفوضى أعمى عقولهم. انه في النهاية، وقف الرب.

واردف تعليقا على من يرغب بممارسة القيادة والزعامة والسلطة والمسؤولية على هذا الوقف، "أعيدوا اليه القانون والنظام، وطبقوهما عليكم اولا. واوقفوا مهاتراتكم السخيفة، ورهاناتكم الخاسرة والتي خبرناها منذ العام ١٩٧٥ حتى اليوم، وقد ذقنا ويلاتها. وانظروا الى الواقع الذي اوصلتموننا اليه. واعتبر بان ما حصل في بلدنا، وما يجري حولنا، انذاران لنستيقظ من سباتنا ونبني بلدنا من جديد. انه خيار لا تتأخروا بالقرار.