تقي الدين: لتحييد لبنان عما يحصل في سوريا فهناك من يريد إيقاع الفتنة وإيقاظها

طالب رئيس حزب "الوفاق الوطني" بلال تقي الدين، في تصريح، بـ"تحييد لبنان عما يحصل في سوريا، إذ من الممكن أن تكون له تداعيات ومخاطر كبيرة علينا"، مؤكداً انه "يجب الحفاظ على الاستقرار في لبنان. هناك من يريد إيقاع الفتنة وإيقاظها، وندعو إلى عدم الانجرار لها والالتفاف حول بعضنا كلبنانيين ضمن دائرة الوحدة الوطنية والعيش المشترك".
وأضاف تقي الدين، أن "لبنان يعيش اليوم مجموعة أزمات كبيرة منها سياسية واقتصادية ومعيشية واجتماعية. ويبقى لبنان وطنا لجميع أبنائه".
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