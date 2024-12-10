أعلن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة، أنه "بعد الكشف الميداني من قبل مديرية العناية الطبية في وزارة الصحة العامة على عيادة الدكتور ا.م في البيرة - محافظة عكار، تبيّن وجود طبيب أسنان سوري الجنسية يعمل دون إذن مزاولة المهنة من وزارة الصحة العامة، وبناءً على ذلك، اتخذ قرار بإقفال العيادة بالشمع الأحمر".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: إقفال عيادة بالشمع الأحمر في البيرة بعد وجود طبيب أسنان سوري يعمل فيها دون إذن مزاولة المهنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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