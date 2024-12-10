ناصر جابر تواصل مع المدير العام لوزارة المالية وبحث معه ضرورة الإسراع في إصلاح اضرار الدائرة المالية وأمانة السجل العقاري في النبطية

تواصل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ناصر جابر مع المدير العام لوزارة المالية وللشؤون العقارية جورج معراوي وبحث معه موضوع ضرورة الإسراع في إصلاح الأضرار التي أصابت كلاً من دائرة مالية النبطية وأمانة السجل العقاري في مدينة النبطية بفعل العدوان الإسرائيلي، وذلك لتيسير شؤون المواطنين في محافظة النبطية، وقد وعد معراوي بإجراء كل ما يلزم في سبيل تحقيق هذا الأمر.

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