شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: جولة الرئيس السيسى الأوروبية سيكون لها انعكاس إيجابى على الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، أن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأوروبية سيكون لها نتائج مثمرة في تحقيق الشراكات الاقتصادية وتعزيز الأستثمارات في مصر، خاصة في تلك الظروف الراهنة، مشيرة إلى أن مصر لديها بنية تحتية وتشريعية جعلتها جاذبة للأستثمارات خاصة الأجنبية.

وأشارت "نبيه" في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن هذه الزيارات تأتي ضمن رؤية مصر الطموحة لتوسيع قاعدة شراكاتها الاستراتيجية مع القوى الدولية، بما يعزز المصالح الوطنية ويدعم خطط التنمية الشاملة أن أوروبا تعد شريكاً أساسياً لمصر، سواء في مجال التجارة والاستثمار أو في التنسيق بشأن القضايا الدولية، مثل أزمة الغذاء والطاقة والتغير المناخي.

وقالت "نبيه"، إن الجولة الأوروبية تهدف إلى استعراض فرص مصر الاقتصادية الهامة، خاصة بعد النهضة الصناعية والزراعية واللوجستية الكبرى، التي جعلتها سوق واعد للاستثمار من قبل دول الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلي أن لقاءات الرئيس مع كبار الشركات العالمية والمستثمرين الأجانب ستفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة في مصر وتعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية.

واختتمت " نبيه" تصريحاتها بأن الجولة الأوروبية انعكاس لنجاح السياسة الخارجية لمصر خلال عهد الرئيس السيسي، واحترام العالم كله لوجهة النظر المصرية وما يحدث بالقاهرة من تنمية شاملة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قام بجولة أوروبية شملت ثلاث دول أوروبية، وهي الدنمارك مملكة النرويج وجمهورية أيرلندا، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والدول الأوروبية.