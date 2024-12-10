شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حقوق الإنسان بالنواب: تنفيذ 80% من بنود الاستراتيجية الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه منذ صياغة مواد الدستور في عام 2014 كان لديه إطار منظم لتوصيات خاصة تمس بشكل مباشر وغير مباشر معايير حقوق الإنسان وما يجب تبنيه من قبل المنظومة المصرية سواء التشريعية أو التنفيذية لتنفيذ الالتزامات الدستورية.

وأضاف طارق رضوان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع على قناة دي إم سي، أنه تمخض عن مواد الدستور الخاصة بحقوق الإنسان اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021 بتوصيات وتشريعات وقرارات تنفيذية تتبناها الدولة ووضع رؤى واستراتيجيات، مفيدا بأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان صدر تقريرين عنها ونسبة تحقيقها وصلت إلى 80%.

وتابع: "خلال الأسبوعين القادمين يصدر التقرير الثالث للعام الثالث من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ونتوقع تصل النسبة لـ85% من توصيات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، مؤكدا أن الرئيس السيسي أخذ على عاتقه تنفيذ هذه الاستراتيجية وما جاء فيه من تحقيقات دستورية من قبل مؤسسات الدولة المختلفة وهذا يأخذنا إلى دور مؤسسات الدولة.