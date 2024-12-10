مكتب إنفاذ القانون الدولي ومكافحة المخدرات التابع للخارجية الأميركية يقدّر جهود القاضي كارل عيراني

قدر مكتب إنفاذ القانون الدولي ومكافحة المخدرات، التابع لوزارة الخارجية الأميركية، جهود القاضي كارل عيراني، بفضل التزامه الشديد بمحاربة الفساد من خلال القضاء اللبناني. وبمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد، كرّمت وزارة الخارجية الأميركية 10 روّاد في مكافحة الفساد من مختلف أنحاء العالم، كجزء من التزام الولايات المتحدة في مكافحة الفساد.

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