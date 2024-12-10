مركز الملك سلمان واصل توزيع الكسوة الشتوية في البقاع الاوسط والبقاع الغربي والشوف

يستمر مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية بالتعاون مع جمعية الايادي البيضاء، في إطار الجهود الإنسانية، تنفيذ مشروع "كنف 3" في جمهورية لبنان لعام 2024، يشمل المشروع توزيع ملابس شتوية على المستفيدين من الاطفال الايتام وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم توزيع هذه الكسوة الشتوية داخل أحد المحلات المتخصصة في بيع الألبسة المتعاون معها المركز في مدينة زحلة وبيروت، وقد استفاد عدد ٩١٧ من اللاجئين السوريين والمجتمع اللبناني المضيف القاطنين في: البقاع الاوسط، البقاع الغربي والشوف.

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