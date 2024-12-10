ميقاتي وصل إلى إسبانيا وأبرق إلى ملك الأردن شاكرًا له اهتمامه الدائم بلبنان

وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى إسبانيا، في زيارة رسميّة، حيث سيجتمع مع رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.
من جهة ثانية، أبرق ميقاتي إلى ملك الأردن عبدلله الثاني، شاكرًا له "اهتمامه الدّائم بلبنان". كما شكره على الهبة الأردنيّة الجديدة إلى الجيش الّتي وصلت بالأمس، وهي عبارة عن تزويد كتيبتَين باثنتَين وستّين ناقلة جند، "ممّا يساهم في تعزيز قدرات الجيش للقيام بمهام جديدة في الجنوب وكلّ لبنان".
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