"كهرباء لبنان": إعادة التغذية إلى محطة التحويل الرئيسية في السلطانية

لفتت "​مؤسسة كهرباء لبنان​"، إلى أنّ "عطفًا على بيانات المؤسّسة السّابقة المتعلّقة بإطلاع الرّأي العام على تقدّم سير الأعمال المتعلّقة بإزالة آثار العدوان الإسرائيلي الّتي طاولت منشآت "كهرباء لبنان" خلال العدوان، وخصوصًا خلال الشهرين الأخيرين، وبعد أن تمكّنت فرق الصّيانة التّابعة للمؤسّسة من إعادة تغذية محطّتَي صور وبعلبك توتر 220 ك.ف أثناء فترة العدوان، محطّتَي اللبوة والهرمل توتر 66 ك.ف في اليوم الأوّل بعد وقف إطلاق النّار، محطّة مرجعيون توتر 66 ك.ف بعد نحو 5 أيّام من توقّف العدوان؛ ومحطّة النبطية البارحة بتاريخ 9-12-2024،

تعلن المؤسّسة أنّها أنجزت تصليح الأعطال كافّة المترتّبة من جرّاء العدوان الإسرائيلي على خطّ وادي جيلو- السلطانيه66 ك.ف، وداخل محطّة التّحويل الرّئيسيّة في السلطانية، وإعادة وضعها بالخدمة بعد ظهر يوم الثلثاء الواقع فيه 2024-12-10"، مشيرةً إلى أنّه "سيتمّ الإعلان لاحقًا باستكمال إنجاز تصليح الأضرار الأخرى كافّة في المناطق كافّة، تباعًا ووفق خطّة الطّوارئ الّتي وضعتها المؤسّسة خلال فترة العدوان؛ والّتي تمّ تيويمها مباشرةً بالسّاعات الّتي تلت وقف إطلاق النّار".