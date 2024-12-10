التقى رئيس "التّيّار الوطني الحر" النّائب ​جبران باسيل​، في مركزيّة "التّيّار" في ميرنا الشالوحي، المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان جنين هينيس بلاسخارت، وذلك في حضور النّائبة ندى البستاني. وتناول البحث التّطوّرات الرّاهنة، بما في ذلك الوضع في لبنان بعد وقف النّار، وأهمية إنجاز الاستحقاق الرّئاسي.

كانت هذه تفاصيل خبر باسيل بحث مع منسقة الأمم المتحدة بالوضع بلبنان بعد وقف النار وأهمية إنجاز الاستحقاق الرئاسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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