إنترفاكس: روسيا تقترب خطوة من رفع طالبان من قائمة الجماعات الإرهابية المحظورة

اعلنت وكالة "إنترفاكس" للأنباء، إن روسيا اقتربت خطوة أخرى من الاعتراف بحكومة طالبان في أفغانستان اليوم الثلاثاء، بعدما صوت مشرعون لصالح مشروع قانون يمهد الطريق لرفع طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة في البلاد.
ووافق مجلس النواب الروسي "الدوما" على هذه الخطوة في أول قراءة من ثلاث قراءات مطلوبة.
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