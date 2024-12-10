سموتريتش: تنصيب ترامب يوفر فرصة للإطاحة بالحكومة الإيرانية ومنع إقامة دولة فلسطينية

أشلر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، في حديث لوكالة "بلومبرغ"، الى أن "تنصيب ترامب يوفر لإسرائيل فرصة لتحقيق عدة أهداف استراتيجية"، مؤكداً أن "تنصيب ترامب يوفر فرصة للإطاحة بالحكومة الإيرانية ومنع إقامة دولة فلسطينية".

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