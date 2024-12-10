رئيس وزراء بولندا: محادثات السلام في أوكرانيا قد تبدأ هذا الشتاء

أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، أن "مفاوضات السلام في أوكرانيا قد تبدأ هذا الشتاء، مع تولي وارسو الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في كانون الثاني".
وأوضح توسك، أن "رئاستنا ستكون مسؤولة بشكل مشترك، من بين أمور أخرى، عما سيكون عليه المشهد السياسي، وعن الوضع الذي قد يكون عليه خلال مفاوضات (السلام) التي ما زالت تدور حولها علامات استفهام، ستبدأ ربما في شتاء هذا العام".
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