وزارات خارجية فرنسا والمانيا وبريطانيا تحث طهران على الوقف الفوري للتصعيد النووي

حثّت وزارات الخارجية في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إيران على "الوقف الفوري للتصعيد النووي"، وندد المتحدثين باسم الوزارات بالإجراءات التي اتخذتها طهران لزيادة معدّل إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب بشكل حاد. واستنكروا في بيان مشترك، "تصرّفات إيران التي ستزيد مخزون اليورانيوم عالي التخصيب الذي ليس له أي مبرّر مدني مقنع، والذي يتم من دون أن يكون لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوقت الكافي لتنفيذ تدابير الضمان الإضافية اللازمة".

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