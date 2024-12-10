وزير الدفاع الإسرائيلي: صواريخ للبحرية الإسرائيلية دمرت الأسطول الحربي السوري في عملية جرت ليل الاثنين

اعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن صواريخ للبحرية الإسرائيلية دمرت الأسطول الحربي السوري في عملية جرت ليل الاثنين، في إطار حملة واسعة النطاق للقضاء على التهديدات الاستراتيجية لإسرائيل. وأوضح كاتس أثناء زيارة لقاعدة بحرية في حيفا إن القوات الإسرائيلية تتمركز في المنطقة العازلة بين سوريا وهضبة الجولان، أنه أمر بإنشاء "منطقة دفاعية خالصة" في جنوب سوريا دون وجود إسرائيلي دائم لمنع أي تهديد إرهابي لإسرائيل.

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