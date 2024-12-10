الفاتيكان: البابا فرنسيس سيلتقي محمود عباس يوم الخميس

أعلن الفاتيكان، أن "البابا فرنسيس سيلتقي برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يوم الخميس".

ويتوجه عباس إلى إيطاليا هذا الأسبوع حيث من المتوقع أن يلتقي أيضا بالرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجا ميلوني.

وأعلن الفاتيكان "اللقاء في إشعار مقتضب اليوم الثلاثاء دون أي تفاصيل أخرى".

وقال البابا في نوفمبر تشرين الثاني إن "المجتمع الدولي يجب أن يتحرى ما إذا كانت الحملة الإسرائيلية في غزة تعد إبادة جماعية للشعب الفلسطيني".

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة في غزة عن "مقتل ما يقرب من 45 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 106 آلاف آخرين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في تشرين الأول 2023، كما أصبح معظم سكان غزة البالغ عددهم نحو مليوني نسمة تقريبا بلا مأوى أو نازحين في ظل مجاعة تلوح في الأفق".

وكان قد اجتمع البابا فرنسيس وعباس بضع مرات من قبل.