الخارجية المصرية دعت إلى تبني عملية سياسية شاملة في سوريا

أعلنت وزارة الخارجية المصرية إن "القاهرة دعت اليوم الثلاثاء إلى تبني عملية سياسية شاملة في سوريا بعد أن أطاحت قوات المعارضة بالرئيس السابق بشار الأسد".

وأوضح الوزارة، في بيان، أن "مصر تؤكد حرصها على التواصل مع الأشقاء في سوريا وبذل كل الجهد لإنجاح العملية السياسية الشاملة التي تحقق طموحات الشعب السوري الشقيق".