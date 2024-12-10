هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي: إذا سمح نظام سوريا الجديد لإيران بالتمركز في المنطقة سنهاجم بقوة

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي، أنه "إذا سمح نظام سوريا الجديد لإيران بالتمركز في المنطقة سنهاجم بقوة".
هذا واعلنت الحكومة الايرانية عن "اعادة 4000 من مواطنيها من سوريا منذ سيطرة الفصائل المسلحة على دمشق الأحد".
واشارت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، عندما سئلت عن الوضع الإقليمي، الى أن "أعيد خلال الأيام الثلاثة الماضية 4000 مواطن إيراني من سوريا عبر عشر رحلات جوية لشركة ماهان إير" الخاصة.
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