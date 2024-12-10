شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تعلن تجاوز استبيان مؤتمر الصحافة المصرية 1500 مشارك والان مع تفاصيل الخبر

تجاوز عدد الصحفيين الذين أجابوا على استبيان المؤتمر السادس للصحافة المصرية 1500 زميل وزميلة، أعطوا من خلال إجاباتهم على أسئلة الاستبيان انطباعا عن الأزمات والقضايا ذات الأولوية للصحافة والصحفيين المصريين.

وتعكف اللجنة العلمية التي أعدت الاستبيان على دراسة نتائج الاستبيان وإعداد ورقة حولها لعرضها في المؤتمر العام، ووضعها بين يدي المشاركين فيه.

وستعقد جلسة نقاشية خاصة بالاستبيان في اليوم الأول من المؤتمر تعرض فيها النتائج كاملة.

وأعلنت الأمانة العامة للمؤتمر بالتنسيق مع نقابة الصحفيين يرنامج المؤتمر الذي ينعقد أيام السبت والأحد والإثنين القادمين بمبنى نقابة الصحفيين وتنوعت جلساته وموائده النقاشية لتشميل جميع القضايا المتعلقة بالصحافة المصرية.