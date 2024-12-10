شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يلتقى رئيس المجلس الوطنى الاتحادى الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بالدور المحورى لدولة الإمارات في المنطقة، مؤكدًا أهمية التعاون مع الإمارات في مختلف المجالات، خاصة في مجالات التشريع والتطوير البرلماني، وأوضح أن التعاون بين البلدين في هذا المجال يسهم بشكل كبير في تحسين الأداء البرلماني وتعزيز آليات التشريع التي تخدم مصالح الشعبين.

جاء ذلك خلال لقاء اليوم الثلاثاء بين المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ وصقر فباش، رئيس المجلس الوطنى الاتحادى الإماراتى، وذلك خلال الزيارة التى يقوم بها حاليا وفد برلماني رفيع برئاسة رئيس مجلس الشيوخ إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، تلبية لدعوة رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتى.

شهد اللقاء الذي جمع الجانبين اليوم الثلاثاء في أبوظبي مباحثات حول سبل تعزيز التعاون البرلماني، وتبادل الخبرات بين المجلسين، بالإضافة إلى مناقشة سبل دفع العلاقات المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات.

من جانبه، أشاد صقر غباش بمواقف مصر، مثمنًا دورها الفاعل والقيادي في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث متلاحقة، وأكد أن التعاون البرلماني مع مصر يمثل إضافة قيمة للمسار المشترك في تعزيز آليات العمل البرلماني العربي".

وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن الزيارة تمثل فرصة مهمة لدفع العلاقات الثنائية، مع التركيز على تبادل الخبرات البرلمانية بما يساهم في تعزيز التشريعات وتطوير الآليات البرلمانية على المستوى العربي مشيرا إلى أن العلاقات المشتركة بين مصر والإمارات تشهد تطورًا مستمرًا، ومن الضروري تعميق هذه الروابط لما فيه مصلحة البلدين.

وفي خطوة مهمة لتعزيز التعاون البرلماني، تم توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الشيوخ المصري والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي. تهدف إلى تبادل الخبرات البرلمانية. هذا وقد حضر اللقاء المستشار عمرو يسري، نائب أمين عام مجلس الشيوخ، والسفير شريف عيسى، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الإمارات.