شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع التايوانية: رصدنا سفنًا وطائرات عسكرية صينية الساعات الماضية والان نبدء بالتفاصيل

تدريبات ومناورات

علاقات دبلوماسية

الدمام - شريف احمد - أفادت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الثلاثاء، بأنها رصدت نحو 12 سفينة بحرية و47 طائرة عسكرية صينية، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ولكن دون أن يكون هناك نشاط لإطلاق نار حي كما كان يحدث في المناورات السابقة.ويستعد الجيش التايواني لتدريبات محتملة من جانب الصين، ردا على رحلة خارجية قام بها مؤخرا الرئيس التايواني، لاي تشينج-تي، والتي شملت هاواي وجوام، وهما منطقتان تابعتان للولايات المتحدة.وقال الليفتنانت جنرال التايواني، هسيه جيه شينج، إنه بدون أي إعلان من جانب الصين، يصف المسؤولون التايوانيون ما يحدث بالتدريبات، مشيرا إلى أن التدريبات يمكن أن تتحول إلى مناورات، وأن المناورات يمكن أن تتحول إلى حرب. وانفصلت تايوان والصين في 1949 خلال حرب أهلية.ولكن الحزب الشيوعي الحاكم منذ فترة طويلة في الصين يقول إن تايوان الذاتية الحكم هي جزء من الصين ويجب أن تخضع لسيطرتها في مرحلة ما.خلال الرحلة التي قام بها الرئيس التايواني في منطقة المحيط الهادئ توقف في المنطقتين الأمريكيتين هاواي وجوام. كما زار جزر المارشال وتوفالو وبالاو وهي ثلاث من 12 دولة لديها علاقات دبلوماسية مع تايوان.أما بقية العالم بما في ذلك الولايات المتحدة فلديه علاقات رسمية مع الصين.