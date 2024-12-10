حمية: إنجاز دفاتر الشروط لأشغال تلزيم رفع الأنقاض ومسح الأضرار بالمناطق المعرضة للعدوان

عقد وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال ​علي حمية​ اجتماعًا في مكتبه في الوزارة، في حضور رئيس الهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي، رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، ممثّل عن اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية والاستشاري خطيب وعلمي، لمتابعة ملفّات أشغال مسح الأضرار ورفع الأنقاض جرّاء العدوان الإسرائيلي.

وأشار بعد اللّقاء، إلى أنّ "بناءً لتوجيهات رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ومتابعة مع الإدارات المعنيّة لاستكمال الملفّات الإداريّة والقانونيّة لموضوع رفع الأنقاض ومسح الأضرار في المناطق الّتي تعرّضت للعدوان الإسرائيلي، تمّ إنجاز دفاتر الشّروط لأشغال تلزيم رفع الأنقاض الّتي وضعها المكتب الإستشاري بالتّنسيق مع الإدارات ذات الصّلة، وموافقة هيئة الشّراء العام؛ وفقًا للأصول المرعيّة الإجراء".