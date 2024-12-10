دائرة مياه النبطية: عودة عمل منظومة الآبار كاملة في محطة آبار فخر الدين

أعلنت دائرة مياه النبطية، "عودة عمل منظومة الآبار كاملةً في محطة آبار فخر الدين بالشّكل الطّبيعي الّذي كان عليه سابقًا، بعد تصليح وعودة خطّ الخدمات التّابع لمؤسّسة كهرباء لبنان إلى العمل".

وأشارت في بيان، إلى "أنّنا في الفترة السّابقة لم نألو جهدًا لتأمين المياه قدر المستطاع عبر المولّدات والآبار وعبر نبع الطّاسة، من خلال برامج تقنين، لتلبية معظم احتياجات أهلنا (بعد العودة من النّزوح) الّذين يستفيدون من نبع الطاسة وآبار فخر الدين في مدينة النبطية والمحيط، وستعود برامج التّوزيع كما كانت سابقًا بشكل كامل الآن، بعد عودة خطّ الخدمات".

وأوضحت "أنّنا قمنا بتأمين مولّد لمحطّة جبّانة المسيحيّين على طريق جادة نبيه بري، وسيُصار إلى شبكه على المحطّة لتأمين الطّاقة وتشغيل المحطّة، لتعود المياه إلى الأحياء في النبطية الّتي تستفيد من هذه المحطّة".