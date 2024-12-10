ابراهيم التقى سفير بلجيكا: المناعة الوطنية هي حصانة لبنان بمواجهة التغيرات الإقليمية

التقى المدير العام السّابق للأمن العام اللّواء ​عباس إبراهيم​ في مكتبه، سفير بلجيكا الجديد في لبنان ارناوت باولس، في زيارة تعارف بروتوكوليّة. واستفسر السّفير عن الحرب الأخيرة، وكذلك عن تداعيات التّغيّرات في سوريا على لبنان، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لإبراهيم.

وأشار إبراهيم إلى أنّ "وحدة اللّبنانيّين تُعدّ أمرًا ضروريًّا للوقوف في وجه أيّة مشاريع مشبوهة، قد تعرّض البلاد إلى الانقسام أو إلى النّزاعات الدّاخليّة"، مؤكّدًا أنّ "المناعة الوطنيّة هي حصانة لبنان في مواجهة التّغيّرات الإقليميّة كافّة، مهما كانت جذريّة".