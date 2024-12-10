التقى المدير العام السّابق للأمن العام اللّواء عباس إبراهيم في مكتبه، سفير بلجيكا الجديد في لبنان ارناوت باولس، في زيارة تعارف بروتوكوليّة. واستفسر السّفير عن الحرب الأخيرة، وكذلك عن تداعيات التّغيّرات في سوريا على لبنان، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لإبراهيم.
وأشار إبراهيم إلى أنّ "وحدة اللّبنانيّين تُعدّ أمرًا ضروريًّا للوقوف في وجه أيّة مشاريع مشبوهة، قد تعرّض البلاد إلى الانقسام أو إلى النّزاعات الدّاخليّة"، مؤكّدًا أنّ "المناعة الوطنيّة هي حصانة لبنان في مواجهة التّغيّرات الإقليميّة كافّة، مهما كانت جذريّة".
كانت هذه تفاصيل خبر ابراهيم التقى سفير بلجيكا: المناعة الوطنية هي حصانة لبنان بمواجهة التغيرات الإقليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.