"طيران الشرق الأوسط": تقديم مواعيد إقلاع بعض الرحلات غدًا إلى دبي وعمان والرياض والكويت وبغداد

أعلنت شركة "طيران الشرق الأوسط"- الخطوط الجوّيّة اللّبنانيّة، في بيان، "تقديم موعد إقلاع بعض رحلاتها ليوم الأربعاء الواقع فيه 11 كانون الأوّل 2024، من بيروت إلى كلّ دبي وعمان والرياض والكويت وبغداد، لأسباب تشغيليّة تتعلّق بتجنّب التّحليق فوق الأجواء السّوريّة".
وأوضحت أنّ "الرحلات الّتي تمّ تقديم موعد إقلاعها ليوم الأربعاء، هي:
توقيت الإقلاع المعدّل توقيت الإقلاع السّابق إلى من رقم الرحلة
06:35 07:20 دبي بيروت ME426
07:00 07:50 عمان بيروت ME310
10:30 11:00 بيروت عمان ME311
07:35 08:25 الرياض بيروت ME424
07:55 08:40 الكويت بيروت ME404
14:55 15:55 بغداد بيروت ME322
15:30 16:15 دبي بيروت ME428
17:05 17:55 الرياض بيروت ME422
*جميع الرّحلات هي وفق التّوقيت المحلّي لكلّ مدينة".
وأشارت الشّركة إلى أنّه "سيتمّ تقديم مواعيد إقلاع ME310 / ME311 من كلّ من بيروت وعمان، على أن تبقى مواعيد إقلاع رحلات العودة وجميع الرّحلات الأخرى في موعدها المجدول سابقًا".
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