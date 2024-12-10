بري عرض المستجدات السياسية مع الخطيب وبحث في الاوضاع المالية مع البيسري

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب الأوضاع العامة والمستجدات السياسية. في هذا السياق، بحث بري في الأوضاع العامة لاسيما المالية خلال لقائه حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري.

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