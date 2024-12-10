"القوات" نفت ما نُشر عن موقف حاد وسلبي لدى جعجع من ترشيح قائد الجيش للرئاسة

نفت الدّائرة الإعلاميّة في "​حزب القوات اللبنانية​"، في بيان، "جملةً وتفصيلًا ما ورد في مقال منشور في إحدى الصّحف اللّبنانيّة بعنوان "هواجس الحدث السّوري تخيِّم على جلسة الانتخاب"، وتحديدًا لجهة أنّ لدى رئيس "القوّات" ​سمير جعجع​ "موقفًا حادًّا وسلبيًّا من ترشيح قائد الجيش جوزف عون".

وأكّدت أنّ "ما أوردته الصّحيفة يندرج في سياق التّضليل الّذي تعتمده، انطلاقًا من علّة وجودها وهو تعميم الكذب، وما ورد في السّياق المشار إليه أعلاه عار من الصّحة تمامًا".