فياض زار الراعي: لبناء المؤسسات الدستورية من جديد عبر انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة

أكّد وزير الطّاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ​وليد فياض​، بعد زيارته البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​، في الصرح البطريركي في بكركي، "أهميّة استغلال الفرصة الحاليّة، أي وقف إطلاق النّار، لبناء المؤسّسات الدّستوريّة من جديد، من خلال انتخاب رئيس للجمهوريّة؛ وتشكيل حكومة جديدة قادرة على النهوض ب​لبنان​"، متمنّيًا أن "لا ينعكس ما جرى في سوريا بطريقة سلبيّة على لبنان، وأن تعمّ المنطقة بالسّلام، كي ينهض لبنان من جديد".

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