اردوغان: لن نسمح بعد اليوم بتقسيم آخر لسوريا وستدعمها بكل الوسائل من أجل نهوضها في أسرع وقت

رأى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ان "الشعب السوري قام بثورة أصيلة وكللها بالنجاح"، مشيرا الى أن "وحدة التراب والشعب السوريين مهمة جدا، ومن غير المعقول المخاطرة بها بدعوى وجود منظمة إرهابية ما".

وأكد أننا "لن نسمح لأي أحد بأن يقوم بتقسيم الأراضي السورية وتحويلها إلى مناطق صراع مرة أخرى"، لافتا الى أن "تركيا ضحت كثيرا إلى أن وصل الوضع في سوريا إلى هذا النجاح". واوضح أننا "حمينا الشعب السوري وساعدناه لسنوات بسبب حبنا له فهم أخوتنا".

واعتبر أن "هناك من يحاولون الإساءة للضيافة التركية بسبب شعورهم العنصري لكن الشعب التركي لفظهم"، مشددل على أننا "لن نسمح بعد اليوم بتقسيم آخر لسوريا، ولن نسمح بتحول سوريا إلى منطقة لسفك الدماء والصراعات. سنقوم بما يلزم ليصل الشعب السوري إلى الأمان والسلام".

ولفت الى أن "هناك جهات متطرفة ذات أيديولوجية عنصرية تتقوى بدول عظمى للاعتداء على سوريا وفلسطين وهذا غير مقبول. وأي شخص أو جهة تحاول الاعتداء على سوريا ستجد الشعب السوري أمامه وسنقف إلى جانب الشعب السوري".

واضاف أن "أمن تركيا واستقرارها يأتي من خلال استقرار ورفاه المنطقة كلها"، مؤكدا أننا "سندعم سوريا بكل الوسائل من أجل نهوضها في أسرع وقت".