شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: السوق المصرى يوفر فرص عديدة للمستثمرين النرويجيين بمختلف القطاعات والان مع تفاصيل الخبر

أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى، أن تقوية الاقتصاد المصرى وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرى، والذى يوفر لها العديد من الفرص فى مختلف القطاعات الحيوية ذات الأهمية، وكذلك عرض التجربة المصرية وخطتها الطموحة لتحسين مناخ الاستثمار، والتى تعزز فيها دور القطاع الخاص فى قيادة التنمية الاقتصادية من خلال توفير حوافز وتسهيلات للمستثمرين الأجانب، وتذليل أية عقبات قد تواجههم كانت حاضرة بقوة فى كل اجتماعات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جولته الأوربية والتى بدأها بالدنمارك وعرج منها إلى النرويج.

وأضاف أنها كانت محور كلمة الرئيس السيسي فى حفل العشاء الذى أقامه له ولى عهد النرويج والذى أكد فيها الرئيس أن مصر تمنح حوافز للمستثمرين الأجانب وتذلل أى صعاب أو عقبات قد تواجههم.



وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن الرئيس السيسى أكد أمام الحضور فى حفل العشاء عن حرصه، خلال كافة لقاءاته، على تناول أهمية تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين مصر والنرويج، موضحا أن السوق المصرى يوفر العديد من الفرص للمستثمرين النرويجيين فى مختلف القطاعــات الحيوية ذات الأهمية المشتركة مثل الطاقة بمصادرها التقليدية والجديدة والمتجددة والخضراء، والنقل، والبنية التحتية، والصناعة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرا إلى أنها تتسق مع الخطط والأهداف الطموحة، لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى الإستراتيجى والفريد لمصر.

وأشاد الشهابى باهتمام الرئيس السيسى بشرح السياسة الاقتصادية المصرية ودور القطاع الخاص الكبير فى قيادة التنمية، مثمنا دعوة الرئيس بنفسه، كافة الشركات والصناديق الاستثمارية النرويجية، للاستثمار المباشر وتعزيز تواجدها فى السوق المصرى، والبناء على النجاحات القائمة بالفعل، وان تتخذ خطوات تنفيذية لزيادة الاستثمارات النرويجية فى مصر.

وأكد رئيس حزب الجيل نجاح زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى النرويج، مشيدا بالحفاوة التى استقبل لها الرئيس كما أشاد بنتائج مباحثاته مع قادة الترويج والاتفاق على تعميق التعاون بين مصر والنرويج فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.