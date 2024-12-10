شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية تكشف تفاصيل جولة محاكاة التصويت على الانتخابات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

صرح المستشار شادى رياض نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الرئيس بمحكمة الاستئناف، عن دور الهيئة الوطنية للانتخابات وكيفية الترشح وإجراء الانتخابات والحصول على المقعد المرشح عليه خلال جوةل المحاكاه التي أجرتها الهيئة الوطنية للانتخابات بعدد من المدارس بالدقي.

وتابع نائب مدير الجهاز التنفيذي، أن الجولة بهدف تعليم الطلاب كيفية إجراء الانتخابات، وتعزيز المشاركة فيها، فى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة التعليم.

وضم وفد الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بندارى الرئيس بمحكمة الاستئناف، مدير الجهاز التنفيذى بالهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار شادى رياض نائب مدير الجهاز التنفيذى، الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار شريف صديق الرئيس بمحكمة الاستئناف ونائب مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات.



والتقى المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، بالطلبة فى المدرسة وشرح لهما كيفية إجراء الانتخابات والاستفتاءات فى مصر، حيث قام بإجراء تجربة حية للطلاب على التصويت فى الانتخابات، حيث تم إحضار ستائر وصناديق الاقتراع، بينما بدأ الطلاب فى الاقتراع ووضع بطاقات الاقتراع فى الصندوق بعد المرور بالإجراءات الخاصة بالتصويت.

جاء ذلك بمدرستي هدى شعراوي الإعدادية بنات بالدقي، ومدرسة الشهيد أحمد أبو دهب الإعدادية بنين ، التابعة لإدارة الدقي التعليمية.