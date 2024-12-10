أردوغان: سوريا يجب أن يحكمها شعبها وتركيا ستعمل لبناء سوريا موحدة وخالية من الإرهاب

أكّد الرّئيس التّركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، أنّ "تركيا منذ اليوم الأوّل لاندلاع الحرب الأهليّة في سوريا تدعم وحدة الأراضي السّوريّة واستقرارها"، مشدّدًا على أنّ "سوريا يجب أن يحكمها الشّعب السّوري، وأنّ تركيا ستواصل بذل قصارى جهدها لبناء سوريا موحّدة وخالية من الإرهاب".
يُذكر أنّ فجر 8 كانون الأوّل الحالي، دخلت فصائل المعارضة السّوريّة المسلّحة إلى العاصمة السّوريّة دمشق وسيطرت عليها، مع انسحاب قوّات النّظام السّوري من المؤسّسات العامّة والشّوارع، ليسقط بذلك حكم الرّئيس بشار الأسد، الّذي غادر وعائلته إلى روسيا.
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