الحكومة الايرانية اعلنت عن اعادة 4000 من مواطنيها من سوريا

اعلنت الحكومة الايرانية عن "اعادة 4000 من مواطنيها من سوريا منذ سيطرة الفصائل المسلحة على دمشق الأحد".

واشارت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، عندما سئلت عن الوضع الإقليمي، الى أن "أعيد خلال الأيام الثلاثة الماضية 4000 مواطن إيراني من سوريا عبر عشر رحلات جوية لشركة ماهان إير" الخاصة.