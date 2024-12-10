هيئة البث الإسرائيلية: البحرية الإسرائيلية نفذت عملية استراتيجية كبيرة ضد البحرية السورية

افادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن البحرية الإسرائيلية نفذت عملية استراتيجية كبيرة ضد البحرية السورية ومنعت سقوط أسلحة في أيدي عناصر معادية، مشيرة الى ان "السفن الإسرائيلية دمرت بالصواريخ العديد من السفن السورية في منطقة مينا البيضا وميناء اللاذقية".

واكدت هيئة البث الإسرائيلية، بأنه "تم تدمير العشرات من صواريخ بحر-بحر كانت على السفن السورية التي تعرضت للهجمات الإسرائيلية".