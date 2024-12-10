افادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن البحرية الإسرائيلية نفذت عملية استراتيجية كبيرة ضد البحرية السورية ومنعت سقوط أسلحة في أيدي عناصر معادية، مشيرة الى ان "السفن الإسرائيلية دمرت بالصواريخ العديد من السفن السورية في منطقة مينا البيضا وميناء اللاذقية".
واكدت هيئة البث الإسرائيلية، بأنه "تم تدمير العشرات من صواريخ بحر-بحر كانت على السفن السورية التي تعرضت للهجمات الإسرائيلية".
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: البحرية الإسرائيلية نفذت عملية استراتيجية كبيرة ضد البحرية السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.