افادت وكالة "رويترز"، عن أن "متحدث باسم الجيش الإسرائيلي ينفي وصول التوغل في سوريا لمسافة 25 كيلومترا من دمشق ويقول إن القوات الإسرائيلية لم تتجاوز المنطقة العازلة".
وفي وقت سابق، اشار مصدران أمنيان إقليميان، ومصدر أمني سوري لـ"رويترز" الى أن "توغلا عسكريا إسرائيليا في جنوب سوريا وصل إلى نحو 25 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من العاصمة دمشق".
وأوضح المصدر الأمني السوري لرويترز أن "القوات الإسرائيلية وصلت إلى منطقة قطنا التي تقع على مسافة عشرة كيلومترات داخل الأراضي السورية إلى الشرق من منطقة منزوعة السلاح تفصل هضبة الجولان المحتلة عن سوريا".
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: متحدث باسم الجيش الإسرائيلي ينفي وصول التوغل بسوريا لمسافة 25 كيلومترا من دمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.