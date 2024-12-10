رويترز: متحدث باسم الجيش الإسرائيلي ينفي وصول التوغل بسوريا لمسافة 25 كيلومترا من دمشق

افادت وكالة "رويترز"، عن أن "متحدث باسم الجيش الإسرائيلي ينفي وصول التوغل في سوريا لمسافة 25 كيلومترا من دمشق ويقول إن القوات الإسرائيلية لم تتجاوز المنطقة العازلة".

وفي وقت سابق، اشار مصدران أمنيان إقليميان، ومصدر أمني سوري لـ"رويترز" الى أن "توغلا عسكريا إسرائيليا في جنوب سوريا وصل إلى نحو 25 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من العاصمة دمشق".

وأوضح المصدر الأمني السوري لرويترز أن "القوات الإسرائيلية وصلت إلى منطقة قطنا التي تقع على مسافة عشرة كيلومترات داخل الأراضي السورية إلى الشرق من منطقة منزوعة السلاح تفصل هضبة الجولان المحتلة عن سوريا".