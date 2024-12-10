مقتل أكثر من 25 فلسطينيًا وإصابة العشرات بمجزرة ارتكبها الجيش الإسرائيلي في بيت حانون

أشارت مصادر "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، إلى "مقتل أكثر من 25 مواطنًا، بينهم أطفال ونساء، وأُصيب العشرات بجروح، وُصفت أغلبها بالخطيرة، في مجزرة ارتكبها القوّات الإسرائيليّة اللّيلة الماضية، إثر قصفها منزلًا لعائلة الكحلوت على رؤوس ساكنيه؛ في ​بيت حانون​ شمال قطاع غزة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزّة برًّا وبحرًا وجوًّا منذ السّابع من تشرين الأوّل 2023، ما أدّى إلى مقتل 44,758 فلسطينيًّا، أغلبيّتهم من النّساء والأطفال، وإصابة 106,134 آخرين، في حصيلة غير نهائيّة؛ إذ لا يزال آلاف الضّحايا تحت الأنقاض.