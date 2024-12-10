حركة الجهاد: نؤكد ثقتنا في إرادة الشعب السوري ونقدر دوره الكبير في مساندة القضية الفلسطينية

اشارت حركة "الجهاد"، الى أننا "نقدر وقوف الشعب السوري إلى جانب الشعب الفلسطيني وتصديه للأطماع الصهيونية في سوريا الشقيقة، ونؤكد ثقتنا في إرادة الشعب السوري ونقدر دوره الكبير في مساندة القضية الفلسطينية". وتمنت للشعب السوري "التوفيق في تحقيق الحرية والعدالة في ظل وحدة سوريا وسلامة أراضيها".

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