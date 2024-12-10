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تعزيز الحوكمة وتسهيل التجارة أبرز أهداف قانون الجمارك.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، إلي تحقيق عدد من الأهداف الأسياسية التي حددتها نصوص القانون في التالي:

1- المساهمة في تبسيط الإجراءات لتعزيز الحوكمة والتيسير على مجتمع الأعمال.

2-  تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية في تحقيق التوجهات الاستراتيجية في رؤية مصر 2030.

3-  تحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية في مجالات تيسير التجارة الدولية.

4- تشجيع الاستثمار، وممارسة الأعمال، بالإضافة لتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية.

5-  إقرار التعاملات الإلكترونية بدلاً من الورقية، لتبسيط الإجراءات والتيسير على المتعاملين وتقليل زمن الإفراج الجمركي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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