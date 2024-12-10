شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز الحوكمة وتسهيل التجارة أبرز أهداف قانون الجمارك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، إلي تحقيق عدد من الأهداف الأسياسية التي حددتها نصوص القانون في التالي:

1- المساهمة في تبسيط الإجراءات لتعزيز الحوكمة والتيسير على مجتمع الأعمال.

2- تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية في تحقيق التوجهات الاستراتيجية في رؤية مصر 2030.

3- تحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية في مجالات تيسير التجارة الدولية.

4- تشجيع الاستثمار، وممارسة الأعمال، بالإضافة لتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية.

5- إقرار التعاملات الإلكترونية بدلاً من الورقية، لتبسيط الإجراءات والتيسير على المتعاملين وتقليل زمن الإفراج الجمركي.