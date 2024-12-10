سبوتنيك: انفجارات عنيفة تهز كامل أرجاء حماة ناجمة عن غارات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية في المنطقة

اشارت مصادر "سبوتنيك" في حماة السورية، الى انفجارات عنيفة تهز كامل أرجاء المحافظة ناجمة عن غارات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية في المنطقة.

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