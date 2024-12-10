مصادر للانباء: بري يبذل كل جهد لتأمين انتخاب رئيس وعدم تطيير الجلسة في كانون الثاني 2025

كشف مسؤول سياسي لبناني رفيع لـ "الأنباء" الكويتية، عن ان "العين على رئيس مجلس النواب نبيه بري وتقديره للمخاطر، وخصوصا ما يتردد عن خسارة مدوية للمكون الشيعي، والخطوات الواجب اتخاذها لمنع غرق البلاد أكثر في صراعات إقليمية مفتوحة، تنتظر جلاء المشهد السياسي النهائي في سورية، والذي سيستغرق وقتا، لجهة تبيان شكل السلطة وسورية تاليا".

واعتبر المسؤول السياسي "ان بري الممسك بالعصا من وسطها في هذه الفترة الحرجة التي تحيط بالبلاد، لا بد له من العمل بجهد أكبر لتمرير الملف الرئاسي، وتأمين وصول رئيس توافقي بعيدا من التحديات، رئيس يؤمن حماية الاستقرار الداخلي في البلاد".

توازيا، كشف مقربون من رئيس مجلس النواب لـ "الأنباء" عن "بذله كل جهد لتأمين انتخاب رئيس وعدم تطيير الجلسة في كانون الثاني 2025". وتحدثوا عن "تضييق الهوامش للوصول إلى مرشح توافقي من بين 5 إلى 6 مرشحين يتم التداول بهم ضمن لائحة قصيرة أمكن الوصول إليها".