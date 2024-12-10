اعلن الدفاع المدني السوري عن انتهاء أعمال البحث عن معتقلين محتملين في أقبية سرية بسجن صيدنايا دون العثور على أي منهم.
ولفت الدفاع المدني السوري الى انه لم نعثر على أي دليل يؤكد وجود أقبية سرية أو سراديب غير مكتشفة في سجن صيدنايا.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني السوري: لم نعثر على أي دليل يؤكد وجود أقبية سرية أو سراديب غير مكتشفة في سجن صيدنايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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