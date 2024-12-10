الدفاع المدني السوري: لم نعثر على أي دليل يؤكد وجود أقبية سرية أو سراديب غير مكتشفة في سجن صيدنايا

اعلن الدفاع المدني السوري عن انتهاء أعمال البحث عن معتقلين محتملين في أقبية سرية بسجن صيدنايا دون العثور على أي منهم.

ولفت الدفاع المدني السوري الى انه لم نعثر على أي دليل يؤكد وجود أقبية سرية أو سراديب غير مكتشفة في سجن صيدنايا.