إكسبريس: ثروة بشار الأسد 121 مليار دولار

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: ظل بشار الأسد في السلطة لفترات طويلة، فقد تولى الرئاسة منذ عام 2000، ليستمر بعدها 24 عاماً، واستخدم القبضة الحديدية بمساعدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، وجمع بشار الأسد، ثروة شخصية تقدر بما بين مليار جنيه إسترليني و1.5 مليار جنيه إسترليني (1.9 مليار دولار) خلال ما يقرب من ربع قرن من وجوده في السلطة.

ولكن هروبه إلى روسيا يعني أن مكاسبه غير المشروعة سوف تكون بلا شك هدفاً للمجتمع الدولي، وذلك وفقاً لتقرير "إكسبريس" اللندنية.

وأكد الكرملين اليوم أن الأسد توجه إلى موسكو نهاية الأسبوع بعد أن أطاح المتمردون بنظامه.

الثروة المخفية بين 45 و 95 مليون استرليني

ويُعتقد أن ثروة عائلة الأسد، والتي يتم إخفاء معظمها في حسابات خارجية ومن خلال هياكل مالية معقدة، أكبر من ذلك بكثير، ومن خلال الاستثمارات في قطاعات مثل الاتصالات والعقارات والنفط والخدمات المصرفية، فمن المفهوم أن يسيطر النظام على أصول بقيمة تتراوح بين 45 مليار جنيه إسترليني و95 مليار جنيه إسترليني (121 مليار دولار).

وتملك عائلة الأسد أيضًا عقارات فاخرة، مثل المنازل الفخمة في دبي وموسكو ولندن، فضلاً عن ممتلكات عقارية كبيرة في سوريا.

وتشمل أصول بشار الأسد السيارات الفاخرة والعقارات الراقية وشبكة من الأعمال والاستثمارات المنتشرة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.

عقارات في لندن

ومن المعتقد على نطاق واسع أنه يمتلك عقارًا بقيمة 6 ملايين جنيه إسترليني في ماريلبون بلندن، مرتبطًا به عبر شركات خارجية، بالإضافة إلى عقار آخر في منطقة بلجرافيا الفخمة. ومن المعروف أيضًا أنه يمتلك أسطولًا كبيرًا من المركبات الفاخرة.

حافظ نظام الأسد على سيطرته على أهم القطاعات الاقتصادية في سوريا، في كثير من الأحيان من خلال وكلاء وشركات وهمية، مما أدى إلى حماية الأصول من التدقيق والعقوبات الدولية.

الإمبراطورية المالية للعائلة

وبالإضافة إلى ثروته، واجهت عائلة الأسد تجميدًا دوليًا متعددًا للأصول، حيث صادرت السلطات الأوروبية ملايين الدولارات كجزء من الجهود الرامية إلى الحد من الإمبراطورية المالية لعائلته.

ورغم هذه العقوبات، فإن الكثير من ثرواتهم لا تزال مخفية، في كثير من الأحيان تحت أسماء مستعارة أو من خلال أفراد من أطراف ثالثة لتجنب الكشف عنها.

كان حكم الأسد مثيرا للجدل إلى حد كبير بسبب قبضته الوحشية، والتي أدت إلى اندلاع الحرب الأهلية السورية في عام 2011، وقد أكسبه استخدام حكومته للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، فضلاً عن التقارير واسعة النطاق عن التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، إدانة دولية.

معاناة ملايين السوريين

ورغم بقائه في السلطة بدعم من روسيا وإيران، فإن تراكم الثروة لدى عائلته يتناقض بشكل صارخ مع معاناة ملايين السوريين، ومن المعروف أن سيطرة عائلة الأسد على الاقتصاد السوري بشكل كبير، كان لها دور في إطالة عمر النظام، على الرغم من التكلفة الهائلة التي تكبدها الشعب السوري.

ومع وجود الأسد في موسكو، فمن المعقول أن يتم وضع بعض أصوله تحت سيطرة السلطات الروسية أو حمايتها في البنوك الروسية، وربما يواصل المجتمع الدولي، وخاصة الغرب، ممارسة الضغوط لتعقب وتجميد أي ثروات غير مشروعة مرتبطة بنظام الأسد.

إذا تم بالفعل وضع أصوله تحت إشراف الدولة الروسية، فإن التداعيات السياسية الأوسع نطاقا قد تخلق توترات بين روسيا والقوى الغربية، وخاصة في ضوء العقوبات والإدانات المفروضة على حكومة الأسد.

19 شقة في ناطحات سحاب بموسكو

من جانبها قالت منظمة "غلوبال ويتنس" لمكافحة الفساد إن عائلة الرئيس السوري بشار الأسد وشركائه يملكون شققاً فاخرة بقيمة 40 مليون دولار في منطقة ناطحات السحاب في موسكو.

وكانت روسيا حليفًا قويًا لعائلة الأسد طوال حكمها الذي دام ما يقرب من 50 عامًا. ألقى الكرملين بدعمه العسكري خلف الأسد في عام 2015، مما ساعد دمشق على استعادة معظم سوريا في حربها الأهلية التي استمرت ثماني سنوات.

وقالت منظمة غلوبال ويتنس في تحقيقها الذي نُشر يوم الاثنين إن أبناء عمومة الأسد، عائلة مخلوف، وأقاربهم اشتروا ما لا يقل عن 19 شقة في ناطحتي سحاب في موسكو بين كانون الأول (ديسمبر) 2013 وحزيران (يونيو) 2019.

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن أربعة وكلاء عقارات محليين قدروا القيمة الحالية للعقارات التسعة عشر في ناطحات السحاب بنحو 40 مليون دولار .

وقالت منظمة غلوبال ويتنس: "إن كشفنا عن ممتلكات عائلة مخلوف يشكل دليلاً نادراً يدعم الشائعات حول تحويل أموال النظام إلى خارج سوريا طوال فترة الحرب".

وقالت الهيئة الرقابية إن عمليات شراء الشقق "قد تكون لأغراض غسل الأموال من سوريا إلى موسكو".

وقال محلل سوري لم يكشف عن اسمه في أوروبا لصحيفة فاينانشال تايمز إن آل مخلوف ـ وهم من الطائفة العلوية، والذين يتمتعون تاريخيا بمكانة أعلى من آل الأسد ـ "هم جميعا مديرو صناديق لصالح آل الأسد".

ولم يستجب أفراد عائلة مخلوف، الذين يخضع العديد منهم لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب تورطهم في الصراع السوري، لطلب غلوبال ويتنس أو فاينانشال تايمز للتعليق.

وقالت منظمة غلوبال ويتنس إن العقوبات الغربية ضد عائلة مخلوف سمحت للعاصمة الروسية بالعمل "كملاذ آمن بديل، وربما كبوابة محتملة لمكاسبها غير المشروعة لدخول النظام المالي الأوسع".