فوكس نيوز: إسرائيل هاجمت أكثر من 250 هدفا في سوريا اليوم

اشار تقرير لشبكة "فوكس نيوز" الاميركية الى ان إسرائيل هاجمت أكثر من 250 هدفا في سوريا اليوم، بعد ساعات من تنفيذ الجيش الأميركي حوالي 140غارة موجهة على أهداف تابعة لداعش.

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