خارجية السعودية: إسرائيل تقوض أمن سوريا بسيطرتها على المنطقة العازلة في الجولان

ندّدت وزارة الخارجية السعودية بـ"استيلاء" إسرائيل على المنطقة العازلة في الجولان المحتل واستهداف القوات الإسرائيلية للأراضي السورية، مشددة أنّ "الجولان أرض عربية سورية محتلة". وذكرت الخارجية السعودية في بيان أنّ "الاعتداءات التي قامت بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي عبر الاستيلاء على المنطقة العازلة في هضبة الجولان، واستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية للأراضي السورية، يؤكدان استمرار إسرائيل في انتهاك قواعد القانون الدولي، وعزمها تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها"، مؤكدة على "ضرورة إدانة المجتمع الدولي لهذه الانتهاكات الإسرائيلية" وأنّ "الجولان أرض عربية سورية محتلة".

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