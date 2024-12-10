إدارة العمليات العسكرية في سوريا: افتتاح مركز تسوية لعناصر نظام الأسد في مدينة حمص

أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، عن "افتتاح مركز تسوية لعناصر النظام في مدينة حمص وعلى جميع العناصراستكمال إجراءات التسوية قبل السبت المقبل".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إدارة العمليات العسكرية التابعة للمعارضة السورية عن "العفو العام عن جميع العسكريين المجندين تحت الخدمة الإلزامية فلهم الأمان ويُمنع التعدي عليهم".